СМИ: Крокодила держат в живодерских условиях в редакции обнинской телекомпании

Сотрудники телекомпании «Обнинск ТВ» в Калужской области уже около 25 лет содержат крокодила в живодерских условиях. Он живет в вольере площадью четыре квадратных метра без фильтров, ультрафиолетовых ламп и обогрева. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
Местные жители уже направили жалобу в Росприроднадзор — общественность требует проверки условий жизни рептилии, которая стала неофициальным талисманом редакции. Этого крокодила купил генеральный директор медиахолдинга Альберт Айрапетян. Он утверждает, что животное не стеснено жилищными условиями и чувствует себя комфортно. Медиаменеджер также заверил, что скоро увеличит вольер, следует из публикации.
Еще один случай издевательства над животным произошел в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.