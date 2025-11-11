Трамвай и автобус столкнулись на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трамвая и автобуса произошло на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в ТАСС.
Кроме того, в результате аварии возник затор, передает Telegram-канал агентства.
10 ноября два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре в районе Окружного проезда на востоке столицы. В результате аварии пострадали два человека — их госпитализировали.
2 ноября автомобиль такси столкнулся с автономным трамваем маршрута № 90 на проспекте Академика Сахарова.
В сентябре текущего года несовершеннолетняя девушка попала под трамвай на проспекте Мира в столице. Она получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Инцидент произошел около дома № 135 на проспекте Мира.