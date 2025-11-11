Ричмонд
Легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Пинске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Пинске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

11 ноября около 16.50 23-летний водитель Hyundai двигался по ул. Федотова в Пинске. По предварительной информации, при повороте налево он не уступил дорогу и совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина доставлена в больницу для оценки состояния здоровья. Проводится проверка. -0-