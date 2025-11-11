Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Бижбулякском районе Башкирии унес жизнь женщины

В селе Каменка при возгорании дома погибла местная жительница.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 ноября в Бижбулякском районе произошел пожар в жилом доме на улице Центральная в селе Каменка. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горящее бревенчатое строение.

Совместными усилиями сотрудников МЧС России и добровольной пожарной команды Каменского сельского поселения возгорание было ликвидировано. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 51-летней женщины, которая погибла в результате происшествия.

В настоящее время устанавливаются причина возгорания и все обстоятельства трагедии. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.