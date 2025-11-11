Пожар в Бижбулякском районе Башкирии унес жизнь женщины

Вечером 11 ноября в Бижбулякском районе произошел пожар в жилом доме на улице Центральная в селе Каменка. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горящее бревенчатое строение.
Совместными усилиями сотрудников МЧС России и добровольной пожарной команды Каменского сельского поселения возгорание было ликвидировано. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 51-летней женщины, которая погибла в результате происшествия.
В настоящее время устанавливаются причина возгорания и все обстоятельства трагедии. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
