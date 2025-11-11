Ричмонд
Старейшая жительница Испании ушла из жизни в возрасте 112 лет

Ангелина Торрес Вальбона родилась 18 марта 1913 года в деревне Бельвис.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 112 лет скончалась старейшая жительница Испании Ангелина Торрес Вальбона, заявил в соцсетях глава правительства Каталонии Сальвадор Илья.

«Это была мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и с огромной внутренней силой… Мои искренние соболезнования ее семье», — говорится в некрологе.

Ангелина Торрес Вальбона родилась 18 марта 1913 года в деревне Бельвис. Она стала старейшей жительницей Испании в январе текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что самый пожилой житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет.