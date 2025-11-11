Обрушение автомобильного моста из-за оползня в Китае попало на видео

Ранее сообщалось, что в провинции Сычуань из-за оползня частично обрушился автомобильный мост. Инцидент произошел во вторник около 16.00 по местному времени. Признаки оползня у прилегающей к мосту горы были зафиксированы накануне, поэтому движение по нему перекрыли и в момент обрушения никто не пострадал.