The Guardian: в Женеве умер бизнесмен и экс-сенатор Владимир Слуцкер

Уточняется, что бывший сенатор Совета Федерации умер во время бракоразводного процесса. Британский суд обязал Слуцкера выплатить бывшей жене 25 млн фунтов стерлингов. Кроме того, суд обязал его погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам более чем на 1 млн фунтов стерлингов.