The Guardian: в Женеве умер бизнесмен и экс-сенатор Владимир Слуцкер

В возрасте 69 лет ушел из жизни российский бизнесмен и бывший сенатор Владимир Слуцкер, передает британская газета The Guardian.
По информации журналистов, Слуцкер скончался в хосписе в Женеве. Причиной его смерти стал рак.
Уточняется, что бывший сенатор Совета Федерации умер во время бракоразводного процесса. Британский суд обязал Слуцкера выплатить бывшей жене 25 млн фунтов стерлингов. Кроме того, суд обязал его погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам более чем на 1 млн фунтов стерлингов.
Владимир Слуцкер представлял Чувашию в Совете Федерации до 2010 года. Также он руководил Российским еврейским конгрессом, был председателем совета директоров компании «Группа Финвест».
Напомним, ранее сообщалось, что умер бывший депутат ГД, автор федерального закона об общественном контроле, благодаря которому в РФ появился институт общественных наблюдательных комиссий, Валерий Борщев.