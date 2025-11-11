Девушка несколько раз переехала 90-летнюю пенсионерку в Приангарье

По словам представителей ведомства, 23-летняя девушка за рулем авто сдавала назад и не заметила идущую там пожилую женщину, которую сперва сбила, а потом переехала. Однако девушка очевидно не поняла, что произошло и вновь проехалась по пенсионерке. О случившемся ей сообщили подбежавшие очевидцы. Пострадавшую экстренно госпитализировали.