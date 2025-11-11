Девушка несколько раз переехала 90-летнюю пенсионерку в Приангарье

Девушка за рулем автомобиля Toyota несколько раз переехала 90-летнюю женщину на парковке у площади Конституции города Железногорска-Илимского. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области.
По словам представителей ведомства, 23-летняя девушка за рулем авто сдавала назад и не заметила идущую там пожилую женщину, которую сперва сбила, а потом переехала. Однако девушка очевидно не поняла, что произошло и вновь проехалась по пенсионерке. О случившемся ей сообщили подбежавшие очевидцы. Пострадавшую экстренно госпитализировали.
— По данному факту назначена проверка. Известно, что стаж водителя составляет менее двух лет, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Другое ДТП произошло 10 ноября, когда автомобили Lada и Lada Vesta столкнулись на Ярославском шоссе. В аварии серьезно пострадала беременная женщина, которую экстренно госпитализировали с места ДТП с угрозой выкидыша.