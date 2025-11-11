Ричмонд
Подросток на багги въехал в здание автостанции в Подмосковье, есть погибшие

Подросток на багги въехал в здание автостанции в подмосковном поселке Тучково. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

Инцидент произошел на улице Партизанской. 14-летний школьник на багги влетел в толпу людей. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) одна женщина скончалась на месте, другую госпитализировали, передает Telegram-канал «112».

11 ноября на метромосту Лужники в столице произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки не заметил дорожное ограждение и врезался в него. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Ранее автомобиль Lamborghini Urus врезался в столб на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась. В салоне автомобиля находились четыре человека.