«Машина едва не влетела в подземный переход». Сразу девять авто попали в аварию на проспекте Независимости в Минске из-за белой BMW

Массовое ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло на проспекте Независимости в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП было, можно сказать, двухэтапным. Сначала авария произошла днем 11 ноября на перекрестке проспекта с улицей Волгоградской. 45-летний водитель белой BMW двигался по главной магистрали Минска и на названном перекрестке столкнулся с двумя авто. Водителя это не остановило: он покинул пределы проезжей части, заехав на бордюр, чтобы объехать место аварии, и продолжил движение по проспекту Независимости.
Уже на недалеком перекрестке с улицей Толбухина тот же белый BMW столкнулся еще с полдюжиной машин. Сначала одна из них, как можно понять по видео ГАИ, от удара едва не влетела в подземный переход. А затем нарушитель на весьма значительной скорости въехал в скопление машин на встречной полосе.
В ГАИ говорят, что, по предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Известно, что авто получили механические повреждения. А все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
