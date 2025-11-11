«Машина едва не влетела в подземный переход». Сразу девять авто попали в аварию на проспекте Независимости в Минске из-за белой BMW

Уже на недалеком перекрестке с улицей Толбухина тот же белый BMW столкнулся еще с полдюжиной машин. Сначала одна из них, как можно понять по видео ГАИ, от удара едва не влетела в подземный переход. А затем нарушитель на весьма значительной скорости въехал в скопление машин на встречной полосе.