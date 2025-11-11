Путин получил послание от Трампа по Украине

Одной из тем, вероятно, стало урегулирование украинского конфликта, считает политолог Артур Сулейманов. Он отмечает особую роль, которую Казахстан может сыграть в мирном процессе. «После встречи [с Трампом] Токаев выступил с инициативой о возможности проведения в Казахстане переговоров разных уровней по урегулированию украинского кризиса. Значит, вопрос обсуждался, и Трамп посылает очередной сигнал (прежде всего, Европе) о необходимости перейти к переговорам. И на встрече Токаева с российским лидером Путиным этот аспект, вероятнее всего, будет одним из наиболее важных», — убежден эксперт.