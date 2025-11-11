Суд в Вологодской области арестовал пару, посадившую пенсионерку на цепь

По версии следствия, 43-летняя местная жительница, ее 49-летний сожитель и их общие дети жили в одной из квартир в деревне Пожара Бабаевского района. Вместе с ними также жила 65-летняя мать женщины, которую они, по версии следствия, приковывали цепью к кровати. Следователи полагают, что пожилую женщину истязали на протяжении почти трех лет — с 2023 по 2025 год. Пенсионерка, которой требовался постоянный уход и медпомощь, содержалась в ненадлежащих условиях, ее постоянно оскорбляли, говорится в сообщении. При этом, по данным следствия, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности насилие, в окружающие отмечали его агрессивность.