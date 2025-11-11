Ричмонд
Суд в Вологодской области арестовал пару, посадившую пенсионерку на цепь

Женщина и мужчина проведут под стражей два месяца.

Источник: Аргументы и факты

Бабаевский райсуд арестовал мужчину и женщину, которые посадили пенсионерку на цепь, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

По версии следствия, 43-летняя местная жительница, ее 49-летний сожитель и их общие дети жили в одной из квартир в деревне Пожара Бабаевского района. Вместе с ними также жила 65-летняя мать женщины, которую они, по версии следствия, приковывали цепью к кровати. Следователи полагают, что пожилую женщину истязали на протяжении почти трех лет — с 2023 по 2025 год. Пенсионерка, которой требовался постоянный уход и медпомощь, содержалась в ненадлежащих условиях, ее постоянно оскорбляли, говорится в сообщении. При этом, по данным следствия, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности насилие, в окружающие отмечали его агрессивность.

«Бабаевским районным судом удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу 43-летней уроженки Вожегодского района», — говорится в сообщении.

Такое же решение принято в отношении ее сожителя, указали пресс-службы судов.

Отмечается, что они будут находиться под стражей до 7 января.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и истязании (п. «а» ч.2 ст. 127 УК РФ, п.п. «г», «е» ч.2 ст. 117 УК РФ).

По версии следствия, пара систематически приковывала пенсионерку металлической цепью к кровати, лишая ее возможности свободно передвигаться. Зная о беспомощном состоянии пожилой женщины, которая нуждалась в постоянном уходе и медицинской помощи, обвиняемые содержали ее в ненадлежащих условиях и постоянно оскорбляли, указали следователи.

