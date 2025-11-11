Ричмонд
Две женщины пострадали в результате ДТП с багги в Подмосковье

Два человека пострадали в результате ДТП с багги в Подмосковье: молодая девушка и женщина пенсионного возраста. Об этом во вторник, 11 ноября, пишет Telegram-канал «112».



По данным источника, у пожилой пострадавшей — открытый перелом ноги и значительная кровопотеря, ее пришлось реанимировать на месте.

За рулем транспорта сидели два подростка, находившиеся в нетрезвом состоянии. Местные жители рассказали, что в их окрестностях часто устраивают гонки на подобных автомобилях, уточняет источник.

Инцидент произошел в селе Тучково. 14-летний школьник на багги влетел в толпу на остановке. В результате одна женщина скончалась на месте.

До этого автомобиль Lamborghini Urus врезался в столб на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.