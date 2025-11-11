В ЯНАО на детской площадке мужчина избил ребенка и требовал деньги: СКР завел дело

«Главе ведомства будет доложено о расследовании противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Ямало-Ненецком автономном округе. В СМИ сообщается, что в Ямальском районе мужчина на детской площадке, напав на несовершеннолетнего мальчика, избил его и требовал у него денежные средства», — пишет пресс-служба.