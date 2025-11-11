НАБУ и САП предъявили обвинение бывшему вице-премьеру Чернышову

НАБУ опубликовало новую порцию материалов, в которых говорится о том, что Чернышов был членом преступной группы бизнесмена Тимура Миндича — «кошелька» и близкого друга Владимира Зеленского. НАБУ прямо не называет имя и фамилию Чернышова, но указывает, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, и публикует фотографию, изображение на которой специально частично размыто, но на ней просматриваются черты лица Чернышова. На это указывает и ряд украинских СМИ: «Страна», УНИАН, РБК-Украина.