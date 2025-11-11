Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какую взятку получил депутат Госдумы Вороновский

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, которого лишили неприкосновенности и подозревают в получении взятки в особо крупном размере, получил взятку в виде имущества на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

С Ворновского сняли депутатскую неприкосновенность.

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, которого лишили неприкосновенности и подозревают в получении взятки в особо крупном размере, получил взятку в виде имущества на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Установлены факты оплаты господином Напсо по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, взятки он получил якобы от директора государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо.

Якобы еще оплатили стройку берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Краснодарском крае, который принадлежит Вороновскому. Также был куплен трактор и квартира в Краснодаре.

Анатолий Вороновский был избран в Государственную Думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2019—2021 годах он занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края. Госдума единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше