13-летний подросток без прав на багги сбил двух женщин на тротуаре в Подмосковье

Два человека, женщины 19 и 64 лет, получили травмы в результате ДТП и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Прокуратура Рузы будет следить за установлением всех обстоятельств случившегося. Предварительно известно, что у подростка нет водительского удостоверения.