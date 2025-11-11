Ричмонд
13-летний подросток без прав на багги сбил двух женщин на тротуаре в Подмосковье

Сбитые подростком в Подмосковье женщины получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура подмосковного города Рузы взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП в поселке Тучково, устроенного несовершеннолетним водителем багги. Согласно предварительным данным, сегодня вечером в Тучково 13-летний подросток, управляя багги, не справился с управлением и сбил людей, ожидавших автобус, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Два человека, женщины 19 и 64 лет, получили травмы в результате ДТП и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Прокуратура Рузы будет следить за установлением всех обстоятельств случившегося. Предварительно известно, что у подростка нет водительского удостоверения.

Будет дана оценка соблюдению законодательства в отношении несовершеннолетнего, а также работе органов профилактики и выполнению родителями своих обязанностей. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

