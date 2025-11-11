«Можно приезжать и уезжать»: Хабиров рассказал о своих планах после того, как покинет пост главы

В ходе прямой линии с жителями глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о том, планирует ли он остаться в республике вместе с семьей после завершения своих полномочий.
Хабиров подтвердил, что у его супруги имеется жилье в Москве, однако они видят свое будущее именно в Башкирии. Хотя в столице для них созданы комфортные условия для проживания, руководитель региона подчеркнул, что не считает себя приезжим и намерен остаться в республике.
— После начала СВО, вы знаете, что президент издал указ, что те, кто ездит в зону СВО, не «декларируются». Но да, у жены есть квартира в Москве, но мы себя видим здесь, в Башкирии, хотя нам есть, где в Москве комфортно жить, туда можно приезжать-уезжать — сказал он.
Напомним, в декабре 2022 года президент России подписал документ, согласно которому сведения о доходах и имуществе чиновников не подлежат публикации в средствах массовой информации на период проведения специальной военной операции.
Добавим, что Радий Хабиров был переизбран на пост главы Башкирии в 2024 году, получив поддержку 80,21% избирателей. Этот показатель оказался несколько ниже результата предыдущих выборов 2019 года, когда за него проголосовали 82% избирателей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.