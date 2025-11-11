Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на багги въехал в толпу людей в Подмосковье. Фото

Подросток за рулем багги сбил двух женщин в подмосковном поселке Тучково, обе пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

За рулем багги находился 13-летний подросток (архивное фото).

Подросток за рулем багги сбил двух женщин в подмосковном поселке Тучково, обе пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В подмосковном поселке Тучково Рузского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулем багги и совершил наезд на двух женщин на привокзальной площади. В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 19-летняя девушка, которых госпитализировали с травмами», — говорится в официальном telegram-канале областного главка.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на Осеннем бульваре автомобиль сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Еще ранее, 2 октября, в Останкинском районе после столкновения двух автомобилей под колеса попали три пешехода.

Подросток за рулем багги наехал на двух женщин ДТП произошло в поселке Тучково Рузского м.о.