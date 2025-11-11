Подросток на багги въехал в толпу людей в Подмосковье. Фото

«В подмосковном поселке Тучково Рузского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, находился за рулем багги и совершил наезд на двух женщин на привокзальной площади. В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 19-летняя девушка, которых госпитализировали с травмами», — говорится в официальном telegram-канале областного главка.