Появилось видео ДТП с подростком, влетевшим на багги в толпу в Подмосковье

Представители управления Министерства внутренних дел России по Московской области во вторник, 11 ноября, опубликовали видео с моментом ДТП с подростком, протаранившим на багги толпу в подмосковном поселке Тучково.
— Видео с места ДТП на Привокзальной площади в поселке Тучково, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Инцидент произошел вечером 11 ноября. По последним данным, при столкновении пострадали молодая девушка и женщина пенсионного возраста. У пожилой пострадавшей — открытый перелом ноги и значительная кровопотеря, ее пришлось реанимировать на месте.
До этого автомобиль Lamborghini Urus врезался в столб на съезде с Международного шоссе на Ленинградское. В результате столкновения машина перевернулась и загорелась.