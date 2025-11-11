Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне. И я сказал: нам тоже нужен День Победы», — процитировало слова главы Белого дома РИА Новости.