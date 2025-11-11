Ричмонд
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России

В США есть необходимость введения праздника Дня Победы по аналогии с Россией. Об этом в ходе празднования Дня ветеранов заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он признался, что смотрел торжественную церемонию, приуроченную к 9 мая, в Москве.

Трамп захотел провести в США День Победы.

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне. И я сказал: нам тоже нужен День Победы», — процитировало слова главы Белого дома РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, летом 2025 года в Вашингтоне состоялся юбилейный парад в честь 250-летия американской армии. Ряд гостей он оставил разочарованными. Оппозиция, в свою очередь, провела масштабную акцию протеста против Дональда Трампа, которая привела к выстрелам.

