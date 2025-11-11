Оглушительное фейерверк-шоу устроили на парковке в Челябинске — видео

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. В результате падения металлоконструкции с большой высоты в горнолыжном комплексе «Снежком» (Красногорск) пострадало несколько человек. Обломки опоры разлетелись на десятки метров, повредив, по предварительным данным, свыше 60 припаркованных машин. Предварительная оценка ущерба достигает 100 миллионов рублей.