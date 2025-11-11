Ричмонд
Опубликовано видео ДТП с подростками на багги, сбившими женщин в Подмосковье

Сбитые подростком без прав женщины получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

В Сети появилось видео момента аварии с подростками, которые на багги сбили двух женщин на тротуаре автостанции в Московской области.

Камера наружного наблюдения на здании запечатлела, как в толпу людей, стоявших на тротуаре у здания автобусной станции в поселке Тучково, на большой скорости влетело транспортное средство. На кадрах видно, что большинство людей успевает отскочить в сторону.

Две женщины, однако, отскочить от багги не успели. По свидетельствам очевидцев, от удара одну из пострадавших отбросило на несколько метров, а вторая оказалась зажата по колесами.

Как писал сайт KP.RU, вечером 11 ноября прокуратура города Рузы сообщила, что 13-летний подросток устроил ДТП на багги. Несовершеннолетний не справился с управлением и сбил людей, ожидавших автобус. По данным надзорного ведомства, в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили две женщины — 19 и 64 лет. Они были госпитализированы.