Опубликовано видео ДТП с подростками на багги, сбившими женщин в Подмосковье

Как писал сайт KP.RU, вечером 11 ноября прокуратура города Рузы сообщила, что 13-летний подросток устроил ДТП на багги. Несовершеннолетний не справился с управлением и сбил людей, ожидавших автобус. По данным надзорного ведомства, в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили две женщины — 19 и 64 лет. Они были госпитализированы.