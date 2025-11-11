Ричмонд
В Одессе прозвучали взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник в Одессе, расположенной на юге Украины, были слышны взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в Одесской области действует предупреждение о воздушной опасности.

«Взрывы в Одессе», — говорится в Telegram-канале издания.

Утром 11 ноября сообщалось, что в Одесской области из-за взрывов начались пожары на энергообъектах.

Также ранее стало известно, что серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне.