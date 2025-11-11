Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье

Одна из женщин, пострадавших в результате аварии с участием подростка за рулем багги в Подмосковье, находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— В результате ДТП в Рузе пострадало два человека, они доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, второй — как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел вечером 11 ноября. По последним данным, при столкновении автомобильного средства с толпой пострадали молодая девушка и женщина пенсионного возраста. У пожилой пострадавшей — открытый перелом ноги и значительная кровопотеря, ее пришлось реанимировать на месте.
Представители МВД России по региону также опубликовали видео с моментом столкновения транспорта с остановкой.