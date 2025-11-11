Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье

— В результате ДТП в Рузе пострадало два человека, они доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, второй — как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написали в Telegram-канале ведомства.