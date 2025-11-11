Авария с маршруткой произошла на пересечении ул. Городской Вал и пр. Независимости в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении ул. Городской Вал и пр. Независимости произошло ДТП с маршруткой. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
11 ноября около 18.10 29-летний водитель Volkswagen, двигаясь по ул. Городской Вал, по предварительной информации, при повороте на пр. Независимости перестроился на перекрестке, выехал на полосу для маршрутных транспортных средств, не предоставил преимущество двигавшемуся по ней маршрутному такси Mercedes и столкнулся с ним. От удара Volkswagen отбросило в попутный легковой автомобиль Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. -0-