Авария с маршруткой произошла на пересечении ул. Городской Вал и пр. Независимости в Минске

11 ноября около 18.10 29-летний водитель Volkswagen, двигаясь по ул. Городской Вал, по предварительной информации, при повороте на пр. Независимости перестроился на перекрестке, выехал на полосу для маршрутных транспортных средств, не предоставил преимущество двигавшемуся по ней маршрутному такси Mercedes и столкнулся с ним. От удара Volkswagen отбросило в попутный легковой автомобиль Mercedes.