Бывшего вице-премьера Украины Чернышова обвинили в незаконном обогащении

Ранее НАБУ сообщало, что бывший вице-премьер Украины подозревается в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики. СМИ тогда заявили, что ведомство говорит об Алексее Чернышове, которого в июне уже обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.