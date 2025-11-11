Бывшего вице-премьера Украины Чернышова обвинили в незаконном обогащении

В рамках дела о коррупции в сфере энергетики бывшему украинскому вице-премьеру предъявлены обвинения в незаконном обогащении, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
«Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
При этом украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на прокурора антикоррупционной прокуратуры, сообщил, что речь идет об Алексее Чернышове.
Ранее НАБУ сообщало, что бывший вице-премьер Украины подозревается в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики. СМИ тогда заявили, что ведомство говорит об Алексее Чернышове, которого в июне уже обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
Напомним, сегодня НАБУ сообщило о задержании пятерых человек и предъявлении обвинений семи участникам схемы, включая бизнесмена Тимура Миндича, бывшего советника министра энергетики и сотрудников компании «Энергоатом».