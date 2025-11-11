Эпичное обрушение автомобильного моста на юго-западе Китая попало на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что во время похорон в чеченском селе Ишхой-Юрт произошло обрушение деревянных перекрытий, из-за чего стоявшие на них женщины провалились в подвал и получили травмы. Мужская часть гостей в это время находилась на улице. Первоначально сообщалось о 42 пострадавших, но позднее министр здравоохранения республики Адам Алханов уточнил, что медицинская помощь потребовалась уже 84 раненым.