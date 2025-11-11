Ричмонд
Подростки на багги протаранили людей на автостанции в Тучково

В Подмосковье подростки на багги врезались в людей на автостанции. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Источник: Life.ru

По информации канала, двое несовершеннолетних не справились с управлением и выехали на площадку автостанции. В результате двое пешеходов получили травмы. Очевидцам пришлось самим сдвинуть багги, чтобы помочь одной из пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Подростки утверждают, что их занесло на повороте.

Ранее сообщалось, что в Волжском районе Самарской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате инцидента пострадали семь человек.

