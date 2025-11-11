СМИ: Экс-волейболиста «Зенита» Дивиша обманули почти на 28 миллионов рублей

Изначально со спортсменом связалась знакомая его бывшей возлюбленной. Она рассказала, что ее муж якобы зарабатывает на таком бизнесе неплохие деньги. Около года Дивиш общался с девушкой, вложив в дело 27,85 миллиона рублей. Однако вскоре она перестала выходить на связь. Баскетболисту обещали выплачивать дивиденды, но этих денег он так и не увидел.