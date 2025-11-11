СМИ: Экс-волейболиста «Зенита» Дивиша обманули почти на 28 миллионов рублей

Бывшего игрока петербургского волейбольного клуба «Зенит» Лукаша Дивиша обманули почти на 28 миллионов рублей, предложив вложиться в покупку рекламных мониторов для автомобилей такси. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Sport Baza.
Изначально со спортсменом связалась знакомая его бывшей возлюбленной. Она рассказала, что ее муж якобы зарабатывает на таком бизнесе неплохие деньги. Около года Дивиш общался с девушкой, вложив в дело 27,85 миллиона рублей. Однако вскоре она перестала выходить на связь. Баскетболисту обещали выплачивать дивиденды, но этих денег он так и не увидел.
— Он обратился в полицию, однако «бизнесмены» в ответ на это подали встречное заявление. По их версии, Дивиш якобы сам должен им денег, — следует из публикации.
