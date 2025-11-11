Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырнадцать россиян получили травмы в ДТП в Египте

Один российский турист погиб и четырнадцать госпитализированы в результате ДТП в Египте. Авария произошла на маршруте Хургада-Каир в районе города Рас-Гареб. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде.

Генконсульство России прокомментировало ситуацию с пострадавшими в Египте.

Один российский турист погиб и четырнадцать госпитализированы в результате ДТП в Египте. Авария произошла на маршруте Хургада-Каир в районе города Рас-Гареб. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде.

«По состоянию на 21:00 11 ноября один человек погиб, четырнадцать госпитализированы со средней тяжестью: один в Каире, двое в Рас-Гаребе, одиннадцать в Хургаде. Двенадцать человек возвращаются в отели, пострадавших с тяжелыми травмами нет», — рассказали в генконсульстве РФ.