Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Молдовы обсуждает с «Лукойлом» покупку его активов на фоне санкций США

Правительство Молдовы и российская компания «Лукойл» ведут переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева. Такие шаги связаны с попыткой обойти санкции США. Об этом пишут британские СМИ.

Аэропорт в Молдове рассчитывает обойти ограничения.

Правительство Молдовы и российская компания «Лукойл» ведут переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева. Такие шаги связаны с попыткой обойти санкции США. Об этом пишут британские СМИ.

«Было опубликовано предложение от имени аэропорта, и сейчас ведутся переговоры. Рассматривается несколько сценариев. Ситуация находится на продвинутой стадии, но пока рано что-либо говорить. Результаты будут в течение следующих трех дней», — уточнило агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджемент аэропорта.

При этом руководство воздушной гавани не видит рисков того, что аэропорт останется без авиационного топлива. В свою очередь, в компании «Лукойл-Молдова» от комментариев воздержались.

Переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева связаны с тем, что «Лукойл» прекратит работу в Молдавии с 21 ноября из-за санкций США. Правительство Молдовы планирует выкупить склады компании с топливом, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта. Сделка должна быть завершена до 17 ноября.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше