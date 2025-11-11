Аэропорт Молдовы обсуждает с «Лукойлом» покупку его активов на фоне санкций США

Аэропорт в Молдове рассчитывает обойти ограничения.
Правительство Молдовы и российская компания «Лукойл» ведут переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева. Такие шаги связаны с попыткой обойти санкции США. Об этом пишут британские СМИ.
«Было опубликовано предложение от имени аэропорта, и сейчас ведутся переговоры. Рассматривается несколько сценариев. Ситуация находится на продвинутой стадии, но пока рано что-либо говорить. Результаты будут в течение следующих трех дней», — уточнило агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджемент аэропорта.
При этом руководство воздушной гавани не видит рисков того, что аэропорт останется без авиационного топлива. В свою очередь, в компании «Лукойл-Молдова» от комментариев воздержались.
Переговоры о покупке инфраструктуры энергетической компании в аэропорту Кишинева связаны с тем, что «Лукойл» прекратит работу в Молдавии с 21 ноября из-за санкций США. Правительство Молдовы планирует выкупить склады компании с топливом, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта. Сделка должна быть завершена до 17 ноября.