Аэропорт Молдовы обсуждает с «Лукойлом» покупку его активов на фоне санкций США

«Было опубликовано предложение от имени аэропорта, и сейчас ведутся переговоры. Рассматривается несколько сценариев. Ситуация находится на продвинутой стадии, но пока рано что-либо говорить. Результаты будут в течение следующих трех дней», — уточнило агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджемент аэропорта.