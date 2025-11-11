Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии 26 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте

После аварии с участием автобуса на маршруте Хургада — Каир в районе города Рас-Гареб 14 россиян доставили в больницы в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Хургаде.

После аварии с участием автобуса на маршруте Хургада — Каир в районе города Рас-Гареб 14 россиян доставили в больницы в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Хургаде.

— 12 человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет, — передает официальный Telegram-канал консульства.

ДТП произошло утром 11 ноября, когда туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла женщина.

8 октября СМИ сообщили, что в Лум-Сумском районе Таиланда экскурсионный автобус перевернулся и сорвался с холма, в результате пострадали 11 россиян.

В июле в турецком городе Серик произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 российских путешественника.