Стало известно о состоянии 26 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте

После аварии с участием автобуса на маршруте Хургада — Каир в районе города Рас-Гареб 14 россиян доставили в больницы в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Хургаде.
— 12 человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет, — передает официальный Telegram-канал консульства.
ДТП произошло утром 11 ноября, когда туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла женщина.
8 октября СМИ сообщили, что в Лум-Сумском районе Таиланда экскурсионный автобус перевернулся и сорвался с холма, в результате пострадали 11 россиян.
В июле в турецком городе Серик произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 российских путешественника.