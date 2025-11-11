Стало известно о состоянии 26 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте

После аварии с участием автобуса на маршруте Хургада — Каир в районе города Рас-Гареб 14 россиян доставили в больницы в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в Хургаде.