Воронежские власти помогут женщине, которая почти 30 лет живёт без паспорта

Напомним, о случае Веры Данченко стало известно сегодня: жительница Воронежской области много лет живёт без паспорта и полиса, из-за чего её дети 12, 9 и 6 лет не могут посещать школы и получать медицинскую помощь, вынужденные обучаться дома. Проблема возникла из-за утраты сведений о её рождении и исчезновения матери. Однако недавно женщина нашла отца, который подтвердил родство через ДНК-тест, и теперь они совместно пытаются оформить документы через органы ЗАГС.