В Ирландии по подозрению в подготовке теракта задержали литовца

В Ирландии был арестован литовский гражданин по подозрению в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщил литовский телеканал LNK.
«Террористический акт в мечети города Галвей намеревались совершить вдвоем ирландский экстремист и 38-летний литовец Каролис Печкаускас», — заявил председатель литовской общины в Ирландии Арунас Тейшерскис.
Телеканал также передал, что второй подозреваемый по этому делу также находится под стражей. Как утверждают журналисты, в автомобиле подозреваемых и в доме ирландского гражданина были найдены взрывчатые материалы. По предварительным оценкам, из них можно было собрать три взрывных устройства.
Обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальном владении взрывчатыми веществами. Им может грозить тюремное заключение сроком до 14 лет.
Ранее в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали сирийца.