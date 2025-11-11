Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ирландии по подозрению в подготовке теракта задержали литовца

В машине фигурантов дела обнаружили взрывчатые вещества.

Источник: Аргументы и факты

В Ирландии был арестован литовский гражданин по подозрению в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщил литовский телеканал LNK.

«Террористический акт в мечети города Галвей намеревались совершить вдвоем ирландский экстремист и 38-летний литовец Каролис Печкаускас», — заявил председатель литовской общины в Ирландии Арунас Тейшерскис.

Телеканал также передал, что второй подозреваемый по этому делу также находится под стражей. Как утверждают журналисты, в автомобиле подозреваемых и в доме ирландского гражданина были найдены взрывчатые материалы. По предварительным оценкам, из них можно было собрать три взрывных устройства.

Обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальном владении взрывчатыми веществами. Им может грозить тюремное заключение сроком до 14 лет.

Ранее в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали сирийца.