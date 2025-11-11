В Ирландии по подозрению в подготовке теракта задержали литовца

Телеканал также передал, что второй подозреваемый по этому делу также находится под стражей. Как утверждают журналисты, в автомобиле подозреваемых и в доме ирландского гражданина были найдены взрывчатые материалы. По предварительным оценкам, из них можно было собрать три взрывных устройства.