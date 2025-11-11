Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-солист Living in a Box Ричард Дэрбишир умер в возрасте 65 лет

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

На 66-м году жизни скончался один из основателей и экс-солист британской синтпоп-группы Living in a Box Ричард Дэрбишир, следует из заявления группы.

«С огромной печалью вынуждены сообщить о кончине Ричарда Дэрбишира, основателя и фронтмена Living In A Box в 1987—1990 годах… Ричард, где бы ты ни был, мы будем очень по тебе скучать», — говорится в некрологе.

При этом официальная причина и обстоятельства смерти бывшего фронтмена группы не раскрываются.

Дэрбишир родился в 1960 году в графстве Чешир. Музыкальную карьеру он начал в 20-летнем возрасте, а в 1985-м году стал участником Living In A Box в качестве вокалиста и автора песен. Их дебютный сингл, который получил название Living In A Box, в 1987 году стал мировым хитом. Известно, что Дэрбишир покинул коллектив в 1989 году после того, как кадровые изменения на лейбле привели к творческим разногласиям среди участников группы.