Экс-солист Living in a Box Ричард Дэрбишир умер в возрасте 65 лет

Дэрбишир родился в 1960 году в графстве Чешир. Музыкальную карьеру он начал в 20-летнем возрасте, а в 1985-м году стал участником Living In A Box в качестве вокалиста и автора песен. Их дебютный сингл, который получил название Living In A Box, в 1987 году стал мировым хитом. Известно, что Дэрбишир покинул коллектив в 1989 году после того, как кадровые изменения на лейбле привели к творческим разногласиям среди участников группы.