Politico: у Болгарии скоро кончится нефть из-за санкций против «Лукойла»

В Румынии ситуация несколько иная: местный завод покрывает около 20% национального потребления. По словам энергетического аналитика Expert Forum Аны Отилии Нуцу, его закрытие вызовет небольшой рост цен на несколько месяцев, пока страна не найдет альтернативные источники импорта. Однако основной удар, как отмечает эксперт, может прийтись на Молдову, которая зависит от румынского экспорта топлива. Нуцу подчеркнула, что серьезные проблемы Молдовы могут стать «еще одним отличным пиар-ходом для России» в регионе.