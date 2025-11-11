В Египте госпитализировали 14 россиян после ДТП с автобусом

В Российском союзе туриндустрии тогда же сообщили РБК, что среди раненых — 25 россиян и двое иностранцев, а также уточнили, что, предварительно, в результате ДТП погибла россиянка. «В автобусе находились граждане Литвы и Швеции. Они ехали на автобусе на экскурсию из Хургады в Каир. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе.