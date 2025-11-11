В Забайкальском крае днем застрелили мужчину

Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в городе Борза, расследуется дело об убийстве, сообщило в своем Тelegram-канале СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По данным ведомства, преступление произошло около 12.00 по местному времени (06.00 по мск) во вторник, 11 ноября.
«Обнаружено тело местного жителя 1991 года рождения с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.
Следователи и полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего, говорится в сообщении.
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела, пишет Тelegram-канал СК РФ.
Telegram-канал 112 утверждает, что убитым является сотрудник военной полиции. Сообщается, что он вышел из подъезда вместе с друзьями, а спустя некоторое время прозвучал выстрел. После этого тело полицейского нашли во дворе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который скрылся с места происшествия на автомобиле.
