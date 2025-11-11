В Забайкальском крае днем застрелили мужчину

Telegram-канал 112 утверждает, что убитым является сотрудник военной полиции. Сообщается, что он вышел из подъезда вместе с друзьями, а спустя некоторое время прозвучал выстрел. После этого тело полицейского нашли во дворе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который скрылся с места происшествия на автомобиле.