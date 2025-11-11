Все пассажиры разбившегося в Грузии самолёта погибли

Все 20 пассажиров турецкого военно-транспортного самолёта C-130, который разбился в Грузии, погибли. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AnewZ.
Крушение произошло в районе муниципалитета Сигнахи. Обломки самолёта, разбросанные по крутым склонам возле монастыря Холагири, обнаружили местные жители, охотники и фермеры.
Отмечается, что поисково-спасательные группы при поддержке вертолётов работают в условиях сложного рельефа и плохой видимости.
Ранее сообщалось, что борт с 20 военнослужащими следовал из Азербайджана в Турцию.