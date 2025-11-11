Ричмонд
Все пассажиры разбившегося в Грузии самолёта погибли

На борту самолёта находилось 20 военнослужащих Турции.

Источник: Аргументы и факты

Все 20 пассажиров турецкого военно-транспортного самолёта C-130, который разбился в Грузии, погибли. Об этом сообщил азербайджанский телеканал AnewZ.

Крушение произошло в районе муниципалитета Сигнахи. Обломки самолёта, разбросанные по крутым склонам возле монастыря Холагири, обнаружили местные жители, охотники и фермеры.

Отмечается, что поисково-спасательные группы при поддержке вертолётов работают в условиях сложного рельефа и плохой видимости.

Ранее сообщалось, что борт с 20 военнослужащими следовал из Азербайджана в Турцию.