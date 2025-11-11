В Финляндии зафиксирован рост преступлений из-за русофобии

В Финляндии зафиксирован рекордный рост преступлений на почве ненависти. Наиболее частыми жертвами нападений стали граждане России, Эстонии и лица, родившиеся в бывшем Советском Союзе. В 2024 году полиция зарегистрировала 1808 таких инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Об этом пишут местными СМИ.