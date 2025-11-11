12 российских туристов вернулись в отели после ДТП в Хургаде

Уточняется, что в ДТП на автомагистрали Хургада-Каир, к северу от Красного моря, погибли два человека: гражданка РФ и гражданин Египта. Авария произошла при столкновении туристического автобуса, в котором находилось 36 человек, с грузовым автомобилем. В автобусе также находились семь граждан Финляндии, пятеро из них — несовершеннолетние. Причина инцидента не уточняется.