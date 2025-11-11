Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 российских туристов вернулись в отели после ДТП в Хургаде

В ДТП в Египте 14 россиян получили травмы средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило о ДТП с участием туристического автобуса в восточной части Египта. 14 россиян получили травмы средней тяжести.

«Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью (один в г. Каир, два в г. Рас-Гариб, 11 в г. Хургада), 12 человек возвращаются в отели. Тяжело пострадавших нет», — передает Генконсульство в Telegram-канале.

Уточняется, что в ДТП на автомагистрали Хургада-Каир, к северу от Красного моря, погибли два человека: гражданка РФ и гражданин Египта. Авария произошла при столкновении туристического автобуса, в котором находилось 36 человек, с грузовым автомобилем. В автобусе также находились семь граждан Финляндии, пятеро из них — несовершеннолетние. Причина инцидента не уточняется.

Ранее ДТП прозошло на 209-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань в Приморском крае. По предварительным данным, водитель легкогового автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением. Тогда его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом Higer.