12 российских туристов вернулись в отели после ДТП в Хургаде

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило о ДТП с участием туристического автобуса в восточной части Египта. 14 россиян получили травмы средней тяжести.
«Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью (один в г. Каир, два в г. Рас-Гариб, 11 в г. Хургада), 12 человек возвращаются в отели. Тяжело пострадавших нет», — передает Генконсульство в Telegram-канале.
Уточняется, что в ДТП на автомагистрали Хургада-Каир, к северу от Красного моря, погибли два человека: гражданка РФ и гражданин Египта. Авария произошла при столкновении туристического автобуса, в котором находилось 36 человек, с грузовым автомобилем. В автобусе также находились семь граждан Финляндии, пятеро из них — несовершеннолетние. Причина инцидента не уточняется.
Ранее ДТП прозошло на 209-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань в Приморском крае. По предварительным данным, водитель легкогового автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением. Тогда его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом Higer.