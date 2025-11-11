В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян

Как сообщал Life.ru, автобус, попавший в аварию, направлялся из Хургады в туристические места в Каире. Утром 11 ноября сообщалось о двух погибших, среди которых оказался водитель автобуса. Всего пострадали 36 человек, включая туристов из других стран.