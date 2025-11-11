Над РФ ликвидировали девять беспилотников ВСУ

Вечером 11 ноября украинские дроны вновь попытались ударить по российских регионам. Беспилотники удалось перехватить. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
В материале утверждается, что сбито девять дронов ВСУ. Все беспилотные летательные аппараты ликвидированы в период с 21:00 до 23:00 по Москве. О последствиях на земле и пострадавших информации не поступало.
«Силы ПВО с 21:00 до 23:00 мск сбили девять украинских беспилотников над регионами России», — сказано в сообщении.
Для защиты от проникновения в воздушное пространство РФ вражеских БПЛА с 10 ноября начал действовать период охлаждения сим-карт. Операторы будут блокировать их на сутки. Мера коснется абонентов, недавно прибывших из-за рубежа.