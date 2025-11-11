AP: более 11 миллионов человек остались без света в Доминикане

«Во вторник на всей территории Доминиканской Республики произошло редкое отключение электроэнергии, которое парализовало движение транспорта и работу предприятий в стране с населением почти 11 миллионов человек. Чиновники заявили, что причиной стал сбой в системе передачи электроэнергии, хотя пока не ясно, что именно стало причиной», — рассказало агентство.