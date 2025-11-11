Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в Исламабаде

Правящее в Афганистане движение «Талибан» выразило соболезнования в связи с трагедией в Исламабаде, где в результате взрыва погибли более десяти человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.
«МИД Исламского Эмирата Афганистан выражает глубочайшие соболезнования и осуждает взрыв в столице Исламабаде, как и нападение на учебный центр в городе Вана в Пакистане», — говорится в заявлении, опубликованном дипломатом в соцсети X*.
По данным главы МВД Пакистана Мохсина Накви, взрыв произошёл перед зданием районного суда в Исламабаде. В результате инцидента, по последним данным, погибли не менее 12 человек, ещё 27 получили ранения. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.
Ранее пакистанские власти закрыли пограничные переходы с Афганистаном после произошедших столкновений между силами безопасности двух стран.