Афганистан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в Исламабаде

Правящее в Афганистане движение «Талибан» выразило соболезнования в связи с трагедией в Исламабаде, где в результате взрыва погибли более десяти человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.