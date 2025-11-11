Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за два часа сбили девять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за два часа отразили массированную атаку украинских беспилотников. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 23:00 мск было уничтожено девять БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

Четыре беспилотных летательных аппарата нейтрализованы над Ростовской областью, три — над Брянской областью, по одному БПЛА сбито над территориями Курской и Орловской областей.

А в период с 13:00 до 19:00 российские системы противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Оренбургской области было нейтрализовано семь вражеских БПЛА, ещё три уничтожены в небе над Белгородской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше