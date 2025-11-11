Ричмонд
Над регионами России за два часа сбили девять украинских БПЛА

Все беспилотники были ликвидированы до того, как смогли причинить какой-либо ущерб.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны России за два часа — с 21:00 до 23:00 по московскому времени — перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Четыре из них сбили над Ростовской областью, три — над Брянской, ещё по одному — над Курской и Орловской областями.

В Минобороны подчеркнули, что атака была успешно отражена, и все беспилотники были ликвидированы до того, как смогли причинить какой-либо ущерб на территории России.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ в Саратове пострадала женщина.

