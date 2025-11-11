Над регионами России за два часа сбили девять украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны России за два часа — с 21:00 до 23:00 по московскому времени — перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Четыре из них сбили над Ростовской областью, три — над Брянской, ещё по одному — над Курской и Орловской областями.
В Минобороны подчеркнули, что атака была успешно отражена, и все беспилотники были ликвидированы до того, как смогли причинить какой-либо ущерб на территории России.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ в Саратове пострадала женщина.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше