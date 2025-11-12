В Минске 69-летняя пенсионерка отдала 25 тысяч мошенникам, но сфотографировала их курьера — 85-летнюю пенсионерку

Схема обмана была такая: сначала лже-коммунальщики из «водоканала» по домашнему телефону выманили номер ее пенсионного удостоверения, потом ее напугал ответственностью за разглашение данных якобы правоохранитель. Он же потребовал декларирования наличности, чтобы их не потерять при обыске. Далее минчанка передала «доверенному лицу из Национального банка» завернутые в пакет 25 000 рублей. Больше на связь с женщиной никто не выходил.