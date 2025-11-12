В Минске 69-летняя пенсионерка отдала 25 тысяч мошенникам, но сфотографировала их курьера — 85-летнюю пенсионерку

Милиция Минска рассказала о том, как 69-летняя пенсионерка сфотографировала курьера мошенников — 85-летнюю пенсионерку, — которой она отдала 25 тысяч рублей. О своей истории женщина рассказала во Фрунзенское РУВД столицы Беларуси.
Схема обмана была такая: сначала лже-коммунальщики из «водоканала» по домашнему телефону выманили номер ее пенсионного удостоверения, потом ее напугал ответственностью за разглашение данных якобы правоохранитель. Он же потребовал декларирования наличности, чтобы их не потерять при обыске. Далее минчанка передала «доверенному лицу из Национального банка» завернутые в пакет 25 000 рублей. Больше на связь с женщиной никто не выходил.
Отличие от многих других подобных историй заключается в том, что пенсионерка успела сделать фото курьера — другой пенсионерки, 85-летней. Ее нашли, и оказалось, что она стала жертвой мошенников по аналогичной схеме. А когда согласилась «помочь» другой пострадавшей, оставила ее деньги в мусорном баке для следующего курьера.
Ранее мы писали, что сразу девять авто попали в аварию на проспекте Независимости в Минске из-за белого BMW.