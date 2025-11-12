Погибли все 20 военных, что были на борту турецкого С-130 Hercules

«Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии вблизи границы с Азербайджаном. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Гянджи на западе Азербайджана, после чего исчезло с радаров и упало в горной местности Сигнахского района. По предварительным данным, все находившиеся на борту члены экипажа погибли», — передает телеканал AnewZ.